“Pick The Flower” è il nuovo singolo dei Joshua Thriller

Roma, 21 mag. (askanews) – A un anno di distanza dal loro primo EP, i Joshua Thriller tornano con un nuovo brano che profuma d’estate: “Pick the Flowers”. Il singolo, in uscita venerdì 24 maggio 2024, è il primo di una serie di singoli che anticiperanno il secondo EP della band catanese.

Il nome del gruppo, un geniale mash-up tra due album monumentali di due giganti della musica mondiale come gli U2 e Michael Jackson, potrebbe trarre in inganno, perché la musica dei Joshua Thriller è tutt’altro che derivativa. “Pick the Flowers” è un’esplosione di estetica pop e richiami ambientalisti, che si fondono in una canzone evocativa e coinvolgente sin dalle prime note. Bucolica quasi, di quelle che vuoi suonare con la chitarra acustica su un un prato verde mentre “urla la campagna”, come direbbe il Maestro Paolo Conte.

I Joshua Thriller, progetto nato dalla mente di Giorgio Indaco, non sono solo una band, ma un vero e proprio collettivo artistico in cui musica, moda e arti visive si incontrano e si contaminano. Un ritorno all’essenziale, con melodie pop/rock, ritornelli semplici e di impatto, unite a sonorità moderne ma attente alla tradizione rock e pop.

“Abbiamo sempre cercato di unire estetica pop con parole dal significato universale. Viviamo la città, respiriamo la città. Una giornata in campagna o una giornata in montagna, ascoltando gli uccellini cinguettare, restando in silenzio a raccogliere i fiori sembra una conquista epocale per la gente di città – racconta Indaco – ‘Pick the Flowers’ è una canzone acustica. Noi non abbiamo molti pezzi acustici, ma siamo convinti sia la sfida più stimolante a livello compositivo, perché è in quel campo dove capisci quanto sia buona una canzone.”

Con “Pick the Flowers”, i Joshua Thriller confermano il loro talento e la loro capacità di creare musica fresca e originale. Il singolo “Pick the Flowers” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 24 maggio 2024, mentre il videoclip del brano verrà diffuso a partire dal 31 maggio.