Pidcock vince in volata la 58^ Amstel Gold Race

ROMA (ITALPRESS) – Tom Pidcock ha vinto la 58esima edizione della Amstel Gold Race, la classica della birra olandese di 253 chilometri (e 33 salitelle) con partenza da Maastricht ed arrivo a Berg en Terblijt (Valkenburg). Il 24enne corridore britannico della Ineos Grenadiers, al quinto successo in carriera, ha battuto in una volata a ranghi ridotti lo svizzero Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e il belga Tiesj Benoot (Team Visma|Lease a Bike), rispettivamente secondo e terzo sul podio. Pidcock, che in bacheca ha anche la Freccia del Brabante 2021, una tappa al Tour de France 2022 e la Strade Bianche 2023, subentra nell’albo d’oro allo sloveno Tadej Pogacar. Nella gara femminile, neutralizzata e ridotta al km 55 dopo un incidente tra una macchina al seguito del gruppo e una moto, con ferimento di un poliziotto, successo in volata dell’olandese Marianne Vos (Team Visma|Lease a Bike), che sfrutta l’errore di Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) e diventa la prima donna a mettere in bacheca l’Amstel per due volte. Quinta Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), sesta Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ).

