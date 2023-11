Piedimonte Matese, ecco il Sentiero dei Presepi: aperte al pubblico chiese e cappelle (alcune per la prima volta)

Nell’imminenza del Santo Natale, l’Amministrazione Comunale di Piedimonte Matese, le Parrocchie di Santa Maria Maggiore, Ave Gratia Plena, San Marcello e San Michele, e il Santuario di Santa Maria Occorrevole, propongono, per la prima volta, “Il Sentiero dei Presepi” , un itinerario storico, culturale e antropologico, che si snoda attraverso l’intera città, riscoprendo luoghi più unici che rari. Con l’ausilio della Pro Loco Vallata e del Comitato Cultura , sarà possibile immergersi in un’atmosfera senza tempo, per ammirare in silenzio il mistero del Presepe e il suo significato recondito. “Nella speranza di fare cosa gradita a chiunque , e di consegnare l’iniziativa alla Comunità – si legge in una nota -, l’Amministrazione Comunale di Piedimonte Matese, le tre Parrocchie cittadine e il Santuario francescano, invitano tutti quanti a partecipare, per condividere un’emozione indimenticabile. Saranno aperte, in determinati giorni, oltre al Museo Civico, dodici Chiese e Cappelle (alcune eccezionalmente) in cui si potranno ammirare Presepi di notevole interesse, che riproducono le scene della superba tradizione presepiale napoletana, un’eredità immateriale che si mantiene viva, congiungendo il passato al presente”.