Piemonte, Cirio “Cantieri nuovi ospedali e misure per la casa priorità nel 2026”





TORINO (ITALPRESS) – “Le priorità sono la salute delle persone e quindi ospedali nuovi, in Piemonte abbiamo ospedali che hanno cento anni e in un ospedale vecchio non riesci a garantire il diritto alla salute. Il 2026 sarà l’anno in cui si vedranno partire i cantieri. Undici ospedali nuovi, tutti localizzati e tutti finanziati. Abbiamo dedicato il 2026 alla posa della prima pietra: partiremo dal Parco della Salute di Torino, il più grande intervento di edilizia sanitaria della storia della nostra regione, che deve sostituire l’ospedale delle Molinette con oltre mille posti letto. Oggi è partita la conferenza dei servizi, vuol dire che adesso i tempi sono predeterminati dalla legge e potremo arrivare alla posa della prima pietra a cavallo fra 2026 e 2027”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione delle priorità della giunta per il 2026, che si è svolta al Grattacielo Piemonte di Torino.

