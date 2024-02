Piennolo Forum, terza edizione dell’evento di Agros con un focus su frodi e contraffazioni, sfide e opportunità

Al via la terza edizione del “Piennolo Forum”, un evento promosso dalla società Agros Consulenti in Campo, in programma giovedì 29 febbraio alle ore 18 nella esclusiva location del Castello di Santa Caterina a Pollena Trocchia. Al centro del convegno, a cui saranno presenti autorità e esperti del settore agroalimentare, ci sarà il tema di grande attualità “frodi e contraffazioni, sfide e opportunità”.Tali temi non saranno trattati solo come argomenti di soppressione di comportamenti errati ma letti per la prima volta anche in tema propositivo, offrendo una veduta su strategie di marketing e comunicazione che possano in qualche modo far trasmettere i propri virtuosismi a quelle aziende “rispettose delle regole”.

Il forum sarà teatro della premiazione del “Patto per il Piennolo“, un riconoscimento all’impegno verso la protezione del patrimonio agricolo vesuviano.

“Il Piennolo Forum 2024 – spiega Gianluca Iovine Ceo di Agros- si conferma come un’importante occasione di dialogo e aggiornamento per tutti gli attori del settore, offrendo una piattaforma di scambio unica per condividere conoscenze e strategie volte a garantire l’integrità e la sostenibilità dell’agroalimentare italiano”.

Saranno presenti per i saluti istituzionali figure di spicco del panorama agricolo e istituzionale: Nicola Caputo, Assessore Agricoltura Regione Campania; Carlo Esposito; Sindaco Comune Di Pollena Trocchia; Angelo Marciano Comandante Del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Del Vesuvio; Raffaele De Luca presidente Parco Nazionale Del Vesuvio; Salvatore Loffreda Direttore Coldiretti Napoli; Cristina Leardi presidente Consorzio Tutela Pomodorino Del Piennolo Del Vesuvio; Ciro Giordano presidente Consorzio Tutela Vini Vesuvio; Gabriele Melluso – presidente Assoutenti.

Il forum si arricchisce di interventi tecnici e accademici di spessore che tratteranno argomenti critici e soluzioni innovative:

Prof.Ssa Paola Adamo – Dipartimento Di Agraria – Universita’ Degli Studi Di Napoli Federico II che tratterà l’argomento “Il progetto TOMATO TRACE 4.0: Obiettivi, attività e potenziali applicazioni dei risultati ai fini della autenticazione e tracciabilità del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP”; Pino Coletti Ceo & Co-Founder “Authentico” che parlerà di “La tracciabilità di filiera in blockchain come opportunità di tutela e valorizzazione delle eccellenze agricole”; Davide Parisi – Ceo&& Co-Founder Evja per discutere di “Tracciabilità in campo: la storia del pomodoro dal trapianto alla raccolta” ; Gianluca Iovine Ceo “Agros Srl” che affronterà il tema “L’azienda agricola vesuviana come volano del territorio”.

A moderare l’incontro: la giornalista professionista Francesca Scognamiglio

E’ convinzione della società organizzatrice avviare un percorso itinerante nei 18 comuni della zona di produzione per le prossime edizioni.L’evento si svolge in collaborazione con SIPCAM ITALIA, D’Aniello LAB e Vivaio De Luca, e con il sostegno e patrocinio di istituzioni di alto profilo: Regione Campania, Comune di Pollena Trocchia, Coldiretti Napoli, Parco Nazionale del Vesuvio, Consorzio di Tutela “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP”,Consorzio di Tutela Vini del Vesuvio, AGROaps e Assoutenti Campania.

Agros Srl

E’ una società operante su tutto il territorio italiano nella consulenza rivolta agli operatori della filiera agroalimentare, dalle aziende di produzione primaria ai trasformatori, dalla GDO ai produttori/fornitori di mezzi tecnici, dagli enti pubblici a quelli privati. Si pregia di seguire imprese di estrema rilevanza e di collaborare con diversi enti.

In tale ambito, AGROS SRL assiste circa il 25% delle aziende produttrici pari a circa il 25% della superficie iscritta alla Denominazione di Origine “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio”.

La conoscenza dei processi di ottenimento del prodotto, la vicinanza agli attori della filiera e la collaborazione istaurata negli anni con i partner istituzionali, ha fatto emergere nel 2022, la necessità di approfondire tematiche di interesse per il settore.

L’edizione del 2022 ha affrontato le tematiche relative piano dei controlli, previsto dall’Organismo di certificazione, per la verifica del rispetto del disciplinare di produzione.

Nel 2023, in considerazione anche delle nuove politiche agricole europee, è stato affrontato il tema della sostenibilità,

L’evento ha visto l’intervento di personalità del mondo accademico nonché di specialisti che hanno proposto soluzioni tecniche per l’ottenimento di produzioni rispettose dell’ambiente. Hanno partecipato circa 200 operatori e si è tenuta ad Ercolano, così come l’anno precedente.

Per maggiori informazioni: www.agrosconsulenza.it o inviare una richiesta a info@agrosconsulenza.it.