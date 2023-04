Pier Giorgio Furcas direttore commerciale di Honor Italia

Pier Giorgio Furcas entra nel team Honor Italia come commercial director, con la responsabilità di consolidare le relazioni commerciali con l’Open Market e gli operatori del settore e ridefinire la strategia di business del brand.

Laureato in Economia all’Università di Urbino, Furcas inizia la carriera in Philips come product manager dei sistemi AV. In seguito lavora in diverse aziende del comparto Consumer Electronics, quali Lexmark e Panasonic, con ruoli di sempre maggiore responsabilità in ambito marketing e vendite.

Nel 2008 approda nella divisione IT Retail di Samsung Electronics Italia, dove consolida la sua esperienza professionale per poi diventare prima Open Market sales director e poi, nel 2015, commercial director.

Infine, dal 2016 sino ad oggi Furcas ricopre il ruolo di vice country manager of the Consumer Business Group presso Huawei Technologies Italia.