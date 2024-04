Pier Luigi Colizzi è il nuovo chairman per l’area M&A (Mergers and Acquisitions) di Barclays per il mercato EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). In questo nuovo ruolo si occupa della consulenza ai clienti prioritari, in particolare grandi società, per le loro transazioni più strategiche. Colizzi vanta 30 anni di esperienza nel settore dell’Investment Banking e svolge un ruolo cruciale in alcune delle più importanti operazioni di M&A del gruppo.