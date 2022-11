Pier Matteo Codazzi, doppio incarico al vertice della Saras

Pier Matteo Codazzi è nominato amministratore delegato e direttore generale della Saras, la compagnia petrolifera della famiglia Moratti. Il manager prende il posto di Dario Scaffardi, che lascia per motivi personali. “Trasformare in opportunità l’energy transition globale assicurerà all’azienda un percorso di crescita sostenibile nel tempo, nell’interesse di tutti gli stakeholder”, afferma il neo a.d. all’atto dell’insediamento. Codazzi arriva in una fase di ripresa della Saras, che nell’ultimo trimestre registra un utile vicino ai 55 milioni di euro.