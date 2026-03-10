Pier Silvio Berlusconi è il nuovo presidente di Mfe-MediaforEurope

Pier Silvio Berlusconi è il nuovo presidente di Mfe-MediaforEurope. Carica che aggiunge a quella di Ceo e Group chief executive officer. In qualità di presidente prende il posto di Fedele Confalonieri che rimane in società come statutory Chairperson. Disposte anche altre nuove nomine: 

  • Pasquale Straziota (General Counsel, coordinerà le attività legali),
  • Marco Giordani (Chief Finance e International Business Officer),
  • Simone Sole (Chief Financial Officer),
  • Stefano Sala (Chief Global Advertising Officer),
  • Niccolò Querci (Chief Operating e Human Resources Officer),
  • Gina Nieri (Chief Institutional Affairs Officer),
  • Mauro Crippa, che da Chief Corporate Communication Officer continuerà ad essere capo dell’informazione Mediaset e dei rapporti con i media.

