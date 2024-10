Olidata, azienda italiana specializzata in hardware e software integrati, nomina Pieremilio Sammarco come membro indipendente del Cda. Sammarco è professore ordinario di Diritto Privato comparato presso l’Università di Bergamo e autore di importanti pubblicazioni in ambito diritto digitale. La sua esperienza arricchirà il consiglio di Olidata, apportando un contributo significativo alla gestione dei processi di compliance e innovazione tecnologica.