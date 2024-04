Pierfrancesco Favino nella giuria di Cannes 77

Presieduta da Greta Gerwig, con Lily Gladstone, Eva Green e Omar Sy

Roma, 29 apr. (askanews) – Svelata la giuria del 77esimo Festival di Cannes, presieduta da Greta Gerwig: c’è anche Pierfrancesco Favino a portare un altro po’ d’Italia sulla Croisette, dove è stato già come attore.Tra gli altri giurati, ci sono le attrici Lily Gladstone, candidata all’Oscar per “Killers of the Flower Moon”, Eva Green, star de “I tre moschettieri”; l’attore e produttore Omar Sy, protagonista di “Lupin”, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, lo sceneggiatore e fotografo turco Ebru Ceylan, il regista e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona e il regista giapponese Kore-eda Hirokazu.La giuria assegnerà la Palma d’oro a uno dei 22 film in Concorso. I vincitori saranno annunciati il 25 maggio durante la cerimonia di chiusura. Per l’Italia in corsa c’è Parthenope di Paolo Sorrentino.Favino, che apparirà prossimamente in “Maria” di Pablo Larraìn al fianco di Angelina Jolie, nel 2018 ha interpretato il ruolo di Tommaso Buscetta ne “Il traditore” di Marco Bellocchio, presentato in Concorso a Cannes 2019, ed è tornato al Festival nel 2022 con “Nostalgia” di Mario Martone, sempre in Concorso.