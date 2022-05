Pierluigi Petrone presidente del Comitato piccola industria di Farmindustria

Pierluigi Petrone è stato eletto presidente del Comitato Nazionale Piccola Industria di Farmindustria (PI) per il biennio 2022-204. Laureato in Farmacia a Napoli, è Ceo di Petrone Group ed è presidente Assoram (Associazione Operatori Commerciali e Logistici Farma e Salute). Sono 64 le aziende del Comitato per un totale di oltre 8 mila addetti e circa 300 milioni di investimenti in produzione e ricerca. Rappresentano quindi un gruppo vitale e importante dell’industria farmaceutica nel Paese grazie alla loro capacità di generare innovazione con un crescente impegno nella trasformazione digitale e nell’internazionalizzazione. “Sono davvero onorato – afferma Petrone – di questo incarico e ringrazio il mio predecessore, Luciano Grottola, per il lavoro di questi anni che ha consentito di rafforzare la partecipazione delle aziende alla vita associativa. Mi impegnerò perché la grande trasformazione in atto nel nostro settore possa rappresentare un’opportunità anche per le imprese più piccole che rappresentano un asset del Paese per investimenti e occupazione”.