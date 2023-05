E’ lo stesso urban explorer salernitano ad annunciarlo sui social, condividendo un post di Tgcom24. “Il mio viaggio a New York”, agenzia di viaggi di Piero Armenti e format social di successo, diventa ora una trasmissione televisiva. Dal 18 settembre l’imprenditore, giornalista e scrittore campano sarà infatti il conduttore di un nuovo format in onda su Mediaset Infinity, un docureality live streaming e on demand.