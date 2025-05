Piero Formenti eletto alla presidenza di Confindustria Nautica. Marco Monsurrò (Coelmo) vice con delega allo Sviluppo del Sud

L’Assemblea dei Soci di Confindustria Nautica ha eletto oggi Piero Formenti alla Presidenza dell’Associazione nazionale di categoria per il quadriennio 2025 -2029, dopo aver raccolto la designazione di una ampissima e diffusa maggioranza da parte di tutte le nove Assemblee di Settore nella fase di consultazione degli Associati da parte della Commissione di Designazione istituita ai sensi di Statuto.

“Partecipazione”, “regole” e “unità di intenti” le linee guida scandite dal nuovo Presidente in un discorso di insediamento forte, tutto orientato al superamento di ogni ragione di appartenenza, alla direzione comune, al farsi tutti i Soci carico della diffusione della cultura confindustriale sui territori.

“Fatevelo dire dal primo presidente in assoluto espresso dal Settore della Piccola industria nautica: dobbiamo superare ogni ragione di appartenenza e affermare innanzitutto l’elemento di grande forza, visibilità e capacità di attrazione a vantaggio di tutta la filiera da parte della Grande industria nautica, sulla quale ricade una particolare responsabilità etica e di promozione della cultura d’impresa. Grande industria che chiamo alla massima partecipazione della vita associativa” – ha esordito Formenti – ricordando che “attorno a questo nucleo forte, dobbiamo promuovere la catena del valore di tutta la nostra filiera – Motori, Componentistica e Accessori, Portualità e Servizi dedicati, Charter, Reti vendita – che va sostenuta anche con iniziative di promozione specifiche. E’ senza dubbio un punto di forza della nostra Associazione, una catena indissolubile, dove ogni anello contribuisce al valore comune”.

Il Consiglio generale ha approvato la squadra dei Vice Presidenti, basata sugli equilibri associativi, ma fortemente incentrata sulle linee strategiche del programma, ridisegnando i consueti ambiti di delega.

Due le novità: “Sviluppo del Mezzogiorno, ZES e Internazionalizzazione”, affidata a Marco Monsurrò (Settore Componenti e Accessori – Amministratore Delegato di Coelmo S.p.a.).

“È per me un grande onore e una grande responsabilità essere stato scelto per dare un forte segnale per la crescita della nautica e della cultura confindustriale del settore nel Mezzogiorno.” – commenta Marco Monsurrò – “E’ significativo, infatti, che una parte importante del discorso di insediamento del Presidente Formenti sia stata dedicata a un punto focale: la crescita del mercato nautico interno passa anche per lo sviluppo del Sud e per questo la delega specifica è stata ancorata sia alle normative varate dal Governo sulle Zone Economiche Speciali, sia alle politiche di internazionalizzazione. In questo contesto, l’annuncio dell’America’s Cup a Napoli non è solo un evento sportivo di rilevanza mondiale, ma un’opportunità concreta per valorizzare il Mezzogiorno e rilanciare l’area di Bagnoli. L’investimento pubblico e l’attenzione internazionale daranno impulso alla rigenerazione urbana e all’economia del mare, con ricadute positive sull’intera filiera nautica, dalla cantieristica ai servizi. La squadra dei quattro Vice Presidenti vede poi un altro concittadino, l’ing. Vincenzo Poerio (Settore Superyacht – AD del cantiere Tankoa), cui va la delega alla Formazione, anche lui napoletano di nascita, poi trasferitosi a Viareggio e a Genova.

Monsurrò, 51 anni, sposato con Federica con tre figli, laureato all’Università Parthenope di Napoli in Economia Aziendale, dove ha conseguito anche un Dottorato di Ricerca in Discipline Economiche e Giuridiche, ha sviluppato insieme al fratello Jacopo l’azienda di famiglia, che oggi è presente in 36 Paesi del mondo. È anche presidente dell’associazione europea tra i costruttori di motori e gruppi elettrogeni EUROPGEN e Consigliere di ANIMA Confindustria Meccanica Varia.

All’Assemblea pubblica di Confindustria Nautica, sono state presentate le 6 Milestone del Piano per la nautica 2025-2029 – Ruolo industriale e indotto turistico, Formazione tecnica, Innovazione tecnologica e Transizione sostenibili, Tutela del Made in Italy e sorveglianza del mercato, Semplificazione normativa e competitività fiscale, Cultura del mare – che sarà sviluppato nei prossimi mesi dalle Assemblee di settore.