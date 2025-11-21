Piero Mastroberardino ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo

in foto Piero Mastroberardino

Il Cavaliere del Lavoro professor Piero Mastroberardino, presidente di Mastroberardino Agricola, ha ricevuto l’onorificenza di “Ambasciatore dell’Eccellenza Italiana nel Mondo”, un riconoscimento conferito per il contributo alla promozione e tutela della tradizione enologica italiana.

La Commissione di Federitaly, federazione d’imprese per la tutela e promozione del Made in Italy presieduta da Carlo Verdone, su proposta del presidente onorario Maurizio Marinella, ha deliberato il premio. Nella motivazione si legge che l’onorificenza è stata attribuita “per il ruolo esemplare svolto nella promozione e nella tutela della grande tradizione enologica italiana”, sottolineando come la storia di Mastroberardino e della sua famiglia rappresenti “una delle pagine più luminose dell’imprenditoria italiana, capace di custodire il passato con lo sguardo rivolto al futuro”.

Il nome Mastroberardino è oggi sinonimo di eccellenza, cultura e italianità. “È questa l’eredità che il premio Federitaly intende celebrare: l’esempio di chi, attraverso lavoro, passione e visione, ha trasformato il vino non solo in prodotto, ma in simbolo universale di bellezza e identità”, si legge nella motivazione.

La cerimonia di consegna dell’onorificenza si terrà il 26 novembre 2025 nella Sala degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione del ministro Adolfo Urso, del presidente Carlo Verdone, di autorità istituzionali, rappresentanti del mondo produttivo e protagonisti del Made in Italy nel mondo.

Tra gli altri premiati figurano:

  • Ottavio Missoni Jr., Missoni

  • Gerardo Cavaliere e Margherita Cardelli, founders di Giuliva

  • Mariangela Oliveri, Oliveri

  • Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia

  • Pierluigi Paracchi, Genenta Science (per la scienza)

  • Stefano Zavattoni (per la cultura)

  • Gianfranco Vissani (per l’enogastronomia)

