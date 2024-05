Piero Petrucco e Paola Malabaila, doppietta italiana al vertice dell’industria europea delle costruzioni

Piero Petrucco, vicepresidente dell’Ance con delega al Centro Studi, assume ufficialmente la carica di presidente Fiec, la Federazione dell’industria europea delle costruzioni che raccoglie 32 federazioni di 27 Paesi europei, con più di 3 milioni di imprese e 12 milioni di lavoratori, e rappresenta il 10 per cento del Pil Ue. Petrucco, imprenditore friulano, amministratore delegato dell’azienda I.CO.P. S.p.A Società Benefit, impresa che opera nelle tecnologie dell’ingegneria del sottosuolo ed è oggi tra i principali operatori europei nel campo del microtunnel e delle fondazioni speciali, prende il timone in una fase cruciale per l’Europa, alla viglia delle elezioni europee e con le sfide da affrontare del Pnrr e del Green Deal. Vicepresidente un altro italiano: Paola Malabaila, vicepresidente e presidente del consiglio delle Regioni Ance e presidente di Ance Piemonte Valle d’Aosta.