Piero Zanchi, incarico di spicco da Accenture per i mercati di Italia, Grecia e Centro Europa

Piero Zanchi assume il ruolo di responsabile Technology Iceg – Italia, Centro Europa e Grecia di Accenture, con il compito di guidare la strategia tecnologica dell’area di riferimento. Piero Zanchi è in Accenture dal 1995, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito delle trasformazioni tecnologiche complesse. Dopo aver operato per due anni nella branch australiana di Accenture, il manager ha ricoperto un ruolo chiave nell’apertura e nello sviluppo della sede di riferimento del Middle East a Dubai. Negli ultimi anni Piero Zanchi è stato managing director di Accenture Digital e responsabile Accenture per le Intelligent Platform Services di Italia, Centro Europa e Grecia.