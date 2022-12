Pierpaolo Limone nuovo rettore dell’università digitale Pegaso

Il professor Pierpaolo Limone, Rettore uscente dell’Università di Foggia, è stato nominato Rettore dell’Università Digitale Pegaso, e subentrerà dal 9 gennaio 2023 al Professor Michele Corsi, che continuerà a dare il suo contributo all’Ateneo come Preside della Facoltà di scienze umanistiche. Limone, già Rettore più giovane d’Italia, è stato selezionato nell’ambito di una ricognizione nazionale e internazionale, e da oltre vent’anni dedica studi e ricerche al settore della formazione digitale. Il suo contributo scientifico sui processi di apprendimento in ambiente digitale e ibrido gli è valso la pubblicazione di oltre duecento studi, collaborando con i principali centri di ricerca internazionali sulle learning sciences. È inoltre tra i fondatori della Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale e di EduOpen il principale portale italiano di MOOCs. Come Rettore dell’Università di Foggia, Limone ha attivato diciassette nuovi corsi di studio, portando a un incremento degli iscritti del 30% e avviando un forte percorso di crescita dell’Ateneo. L’Università di Foggia è oggi quinta a livello nazionale per aumento di immatricolati e al quarto per incremento del fondo di finanziamento ordinario.