Pierre-Martin Bos nuovo Director PBV per il mercato europeo di Kia

Pierre-Martin Bos è il nuovo Direttore PBV di Kia Europe, l'innovativo settore dei veicoli commerciali 100% elettrici. Il manager si insedierà presso l'headquarter di Kia Europe, a Francoforte. In qualità di Senior Executive, Bos assumerà la direzione del team dedicato ai PBV, operativo dal 2021 per questo specifico settore nel mercato europeo. Il compito principale di Bos sarà organizzare la struttura di Kia relativamente ai Purpose Built Vehicles (PBV) a fronte della continua crescita del business B2B anche in Europa. Questo segmento altamente innovativo comprende veicoli prodotti in serie che possono essere modificati ed ottimizzati per i più diversi scopi. Kia ha in programma di lanciare sul mercato nel 2025 un modello PBV di medie dimensioni che verrà prodotto nell'impianto all'avanguardia dedicato di Hwaseong. I veicoli PBV di Kia si contraddistinguono per la particolarità di essere connessi alla rete e con alimentazione esclusivamente elettrica a batteria, offrendo una nuova prospettiva molto interessante, soprattutto nel settore dei veicoli commerciali leggeri ma anche del trasporto passeggeri. Kia è al debutto sul mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri e Bos avrà il compito di creare un nuovo ecosistema sostenibile e di soddisfare la richiesta del mercato di questi particolari modelli nei prossimi anni.

Bos proviene da un’esperienza più che ventennale nel settore automobilistico, essendo stato a capo di diverse posizioni internazionali nel gruppo Stellantis e fin dal lontano 1999 per i singoli brand, ora raggruppati nella multinazionale olandese. Nel suo ultimo incarico come Head of LCV & B2B, è stato a capo della divisione dedicata per tutti i brand Stellantis, relativamente ai mercati del Medio Oriente e Africa.

“E’ per me un onore e sono davvero entusiasta di poter partecipare all’organizzazione di questo segmento rivoluzionario nel mercato europeo. Kia ha già dimostrato, con i veicoli elettrici, come sia possibile assumere un ruolo guida in breve tempo, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate. Sono impressionato dal modo in cui il brand riesce a coinvolgere i suoi clienti e a conquistare il massimo grado di soddisfazione in ogni tappa del suo importante percorso che lo porterà a divenire un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile. Questo per me è l’incentivo fondamentale per predisporre al meglio il mercato PBV in Europa, creando una solida rete di partner” ha dichiarato Bos.

“Kia è impegnata a innovare continuamente come fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile. Con il nostro peculiare approccio ai PBV, stiamo offrendo al mercato B2B una modalità totalmente innovativa al fine di poter utilizzare una mobilità sostenibile e completamente connessa. Abbiamo trovato in Pierre-Martin Bos un manager esperto con una profonda conoscenza del mercato e dei nostri clienti. Avrà la direzione di un importante settore pionieristico che aiuterà a posizionare Kia Europe in un ruolo ancora più significativo per il futuro” ha detto Won-Jeong Jeong, Presidente di Kia Europe.

