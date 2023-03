Pierrel, nel 2022 circa 25 mln di ricavi. Il Cda: Cresciuti nonostante la precarietà deo contesto socio-economico

Il Cda di Pierrel Spa, l’azienda con sede a Capua provider globale di servizi per l’industria farmaceutica le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver “approvato il progetto di bilancio di Pierrel per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 che registra un utile netto d’esercizio pari a circa Euro 1,4 milioni.

Ecco i risultati al 31 dicembre 2022 forniti dall’azenda in forma schematica:

Ricavi totali pari a circa Euro 24,8 milioni, in linea rispetto ai circa Euro 25,0 milioni stimati dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. del 27 aprile 2022 e in aumento di circa il 36% rispetto al 31 dicembre 2021, quando erano pari a circa Euro 18,2 milioni a livello stand alone ;

EBITDA positivo per circa Euro 4,9 milioni, in aumento di circa il 17% rispetto ai circa Euro 4,2 milioni stimati dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in data 27 aprile 2022 e comunicati al mercato in pari data, e in significativo aumento rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello stand alone , era positivo per circa Euro 1,1 milioni;

EBIT positivo per circa Euro 2,1 milioni (comprensivo di circa Euro 2,7 milioni per ammortamenti) , in controtendenza rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello stand alone , era negativo per circa Euro 0,3 milioni (comprensivo di ammortamenti pari a circa Euro 1,5 milioni);

Risultato Netto positivo per circa Euro 1,4 milioni , in controtendenza rispetto alla perdita netta pari a circa Euro 0,4 registrata da Pierrel S.p.A. stand alone al 31 dicembre 2021;

Indebitamento Finanziario Netto pari a circa Euro 21,0 milioni , in aumento di circa il 66% rispetto al 31 dicembre 2021 quando, sempre a livello stand alone , era pari a circa Euro 12,7 milioni . L’incremento ha fronteggiato nuovi investimenti per circa Euro 10 milioni.

Inoltre la società fa sapere che

Sono stati approvati i principali obiettivi economico-finanziari della Società per l’anno 2023: ricavi per circa Euro 31 milioni ed un Ebitda di circa Euro 6 milioni

Approvate la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari di Pierrel Spa E’ stata deliberata la convocazione dell’Assemblea ordinaria di Pierrel n unica

convocazione, per il giorno 20 aprile 2023 per deliberare in merito a: (a)

l’approvazione del bilancio d’esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2022 e la

destinazione dell’utile dell’esercizio; e (b) la Relazione sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti di Pierrel Spa

Il commento dell’Amministratore Delegato

Per l’Ad Fulvio Citaredo che si dice ovviamente “soddisfatto dei risultati conseguiti”… l’azienda viene ben rappresentata dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e economico-finanziari, unitamente ai principali indicatori di performance, anch’essi tutti positivi, sono il frutto di tanti anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento aziendale, che hanno riguardato tutte le aree di business della Società e tutti finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine. E tali risultati sono stati raggiunti nonostante le difficoltà e le incertezze che hanno fortemente influenzato, e in alcuni casi completamente rivoluzionato, il contesto socioeconomico di riferimento”. Come ho più volte ribadito in passato – continua , il grande lavoro finora svolto è servito a costruire le basi solide ed un’ossatura adeguata a sostenere il crescente volume di attività che la Società si aspetta di poter registrare nel prossimo futuro per effetto sia delle nuove registrazioni dei nostri prodotti che dall’imminente aumento della capacità produttiva. Abbiamo iniziato il 2023 con la stessa passione, attenzione ed equilibrio che ci caratterizza, ma con la consapevolezza di dover affrontare nuove sfide per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.