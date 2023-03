Pierroberto Folgiero nominato presidente di Naviris

Il 28 marzo il Consiglio di Amministrazione di Naviris, la joint venture tra Fincantieri e Naval Group, ha deliberato le nuove nomine della società. Pierroberto Folgiero è stato nominato presidente. Damien Raby, nominato amministratore delegato, ed Enrico Bonetti, confermato Direttore Operativo, gestiranno la joint venture. Le società controllanti sono rappresentate pariteticamente nel Consiglio di Amministrazione.

Creata nel 2020, Naviris è una joint venture 50/50, in cui metà dei dipendenti sono italiani e metà francesi. Con sede centrale a Genova e una filiale a Ollioules, il team di Naviris si concentra su progetti binazionali e di export.

Naviris nasce dalla convinzione che la collaborazione nell’ambito dell’industria navale europea sia essenziale per consentire al continente europeo di essere leader nel settore strategico della Difesa navale, sia per le proprie esigenze che per quelle degli alleati.

Fin dalla sua creazione, Naviris ha lavorato su diversi progetti chiave. Nel luglio 2020, Naviris ha firmato un contratto con OCCAR, l’Organizzazione europea per la cooperazione in materia di armamenti, per lo studio di fattibilità sull’ammodernamento di mezza vita (MLU) dei quattro cacciatorpediniere di classe “Horizon” francesi e italiani. Gli studi sono stati completati e consegnati ad OCCAR. Sullo stesso progetto, attualmente Naviris sta affrontando, in partnership con Eurosam, la fase di negoziazione con OCCAR per ottenere il contratto principale che copra l’MLU per le quattro unità.

Naviris ha inoltre firmato con OCCAR nel giugno 2020 un contratto di 4 anni in materia di ricerca e sviluppo per attività di ricerca congiunte, oltre che per l’aggiornamento del processo di progettazione e produzione delle navi destinate alla Francia, all’Italia e all’esportazione. In qualità di prime contractor, Naviris coordina le attività tecniche gestite da Fincantieri e Naval Group e detiene la proprietà intellettuale di tutti i risultati della ricerca.

Il lavoro di Naviris include anche lo sviluppo della European Patrol Corvette (EPC). Nel luglio 2022 la Commissione Europea ha selezionato la proposta presentata dal consorzio guidato da Naviris insieme a Fincantieri, Naval Group e Navantia per il bando “Modular and Multirole Patrol Corvette” (MMPC). L’obiettivo della proposta del consorzio è massimizzare le sinergie e la collaborazione tra i cantieri navali europei. Sviluppando insieme una nuova nave, l’EPC, le società mirano a garantire una sovranità europea nel settore delle navi di secondo linea. Naviris apre la strada al consolidamento della Difesa navale europea in risposta alla crescente pressione dei concorrenti mondiali.