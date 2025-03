Pierrot Danza, ecco i vincitori. Già si pensa all’organizzazione dello stage di luglio a Roma

di Massimiliano Craus

Il 9 marzo è passato a suon di musica e danza, con Tersicore protagonista in tutte le sfaccettature per la 15 esima edizione di un Pierrot Danza che ha chiuso il sipario, ma non del tutto. Infatti c’è già gran fermento per la coda artistica e formativa con all’orizzonte lo stage estivo immaginato sempre e comunque sotto l’ala protettrice di Pierrot Danza e della sua direttrice artistica Alessandra Micarelli. “L’idea è sempre la stessa, dare continuità al contenitore coreutico Pierrot Danza che vorrà nel tempo diventare un punto di riferimento esclusivo per il popolo della danza”. Obiettivo semplice e lungimirante della direzione artistica previsto per i primi giorni di luglio a Roma con info ancora non ufficiali ma che hanno già acceso la curiosità dei partecipanti freschi di palco al Pierrot Danza. Basti pensare all’Accademia Nazionale di Danza, Accademia Iacopini, Centro Studi Danza Classica, DanzAmica, DanzaRoma e Polisportiva Tevere, tutte della città di Roma. Con loro si sono esibiti in scena i giovani talenti dell’Accademia delle Arti di Bologna, AreaDanza di Tivoli, Compagnia della Danza di Arezzo, Danz’Arte di Rieti, Nima Dance Group di Montecompatri (Rm), Nuova Arte in Movimento e Paq Center de L’Aquila, OpernSpace Dance Studio di Terni, Spazio Danza Teatro di Viterbo, Salerno Danza di Salerno e Viva la Danza di Napoli. “Chiusa la prima parentesi del concorso di danza – aggiunge la Micarelli – da questi giorni stiamo già lavorando al prossimo appuntamento, ovvero lo stage Pierrot Danza che si terrà nella prima settimana di luglio a Roma. Siamo in fermento per scegliere la location più bella possibile ed il cast di docenti che affiancheranno i già confermatissimi Francesca Corazzo per l’indirizzo classico e Mirko Sabatini per l’indirizzo modern. Come sempre i migliori giovani talenti del concorso 2025 avranno borse di studio molto competitive per prendervi parte ma, per tutti gli altri, suggerisco di visitare spesso il sito internet www.concorsopierrotdanza.com per conoscere nei dettagli lo stage estivo”. E così, in attesa dello stage estivo, ripercorriamo la domenica di vera e propria festa della danza del 9 marzo scorso, con la presidentessa Gloria Bandinelli con la maitre de ballet del Teatro dell’Arena di Verona e dell’Accademia di Pechino Francesca Corazzo, la danzatrice e coreografa Dasa Grgic, il coreografo e docente dell’Accademia Nazionale di Danza Roma Ricky Bonavita, collega di Elena Viti, docente però della propedeutica e della predanza, oltre al talent scout Mirko Sabatini. Commissione che ha lavorato con cognizione di causa per valorizzare nuovi talenti, a cominciare dalla sezione Classico Solisti dove si sono affermati Ilaria Alfonsetti di Paq Center tra gli Allievi 11-13; Gaia Messina dell’AND tra gli Juniores 14-18; Annamaria Morari e Bryan Pedata dell’AND tra i Pas de deux e Gruppi. Nella sezione Contemporaneo Solisti si aggiudica il primo premio Mia Mirmina del Nima Dance Group, così come Gioia Corsi nella sezione Juniores 14-18. Nella sezione Modern Solisti si sono affermati Sara Maria Chelaru, ancora della Nima Dance Group, mentre tra gli Juniores 14-18 si è imposto Emiliano Fiasco del Centro Studi DanzAmica. Nella sezione Modern/Contemporaneo Duo hanno vinto Miriam Casella e Martina Andreassi di Nuova Arte in Movimento. Nella Composizione coreografica si è invece registrato un ex-aequo tra “In forma mentis…Alda” di Danzarte ed “Orchestra” di Nima Dance Group. Nella sezione Propedeutica Solisti 6-8 si è aggiudicata il primo premio Diletta Mirmina, ancora una volta del Nima Dance Group; nella Propedeutica Duo 6-8 hanno vinto Sara Padiglione e Cleo Abbot Loft del Paq Center. Nella sezione Predanza Classica Solisti 9-10 e nella Predanza Modern/Contemporaneo Solisti il primo posto è stato guadagnato da Chiara Piva del Nima Dance Group; nella Composizione coreografica 9-10 ha invece vinto “Uno, due, tre…si danza” di Danz’Arte. Il Premio Propedeutica è stato assegnato alla maestra Katia Benedetti della rietina Danz’Arte mentre il Premio Coreografia è infine stato assegnato a Nicola Marino del Nima Dance Group di Montecompatri (Rm). “Siamo felici di promuovere l’estate romana della danza – chiosa la Micarelli – ma per avere info potete consultare sempre il nostro aggiornatissimo sito con foto e notizie www.concorsopierrotdanza.com”.