Pietà de’ Turchini e Gallerie d’Italia: Zifras Armo’nicas: viaggio da Toledo a Madrid, domani concerto gratuito

Domani, martedì 9 luglio, la Fondazione Pietà de’ Turchini e le Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, presentano alle ore 19 negli spazi museali di Via Toledo 177, il concerto a ingresso gratuito Zifras Armo’nicas: viaggio da Toledo a Madrid del duo Cordis Consort, inserito nell’ambito degli eventi di valorizzazione della mostra (in corso) Velazquez. Un segno grandioso, che ha portato a Napoli due opere prestigiose dalla National Gallery di Londra. Il programma musicale propone un magico incontro tra il chitarrista Santiago de Murcia e l’arpista Diego Fernandez de Huete, eseguiti da Carlotta Pupulin (arpa spagnola) e Juan Jose’ Francione (chitarra barocca), che ci condurranno in un delicato e folle percorso nel Barocco spagnolo. La somiglianza degli stili dei due musicisti crea un dialogo fatto di melodie assimilate da diverse culture. L’ingresso e’ libero fino a esaurimento posti. Info al numero 0817611221 o sul sito turchini.it. Santiago de Murcia e’ l’autore del manoscritto oggi noto come Codex Saldivar, recentemente scoperto dal musicologo Gabriel Saldivar in Messico.

In esso si trova l’unione di diverse tradizioni: quella popolare spagnola (jotas, fandangos e ja’caras), la zarzuela (El amor estratto da La Purpura de la Rosa di Torrejon y Velasquez), quella italiana (folias italiane, passacalles, trascrizioni di A. Corelli), francese (el cotillo’n, la allemanda, la amable despacio), afro (cumbe’es e zambeques), oltre ad alcuni pezzi musicali riconducibili a opere teatrali (Al verde Retamar, Las Penas, Sarao o bailete de el retiro). Del lavoro di Diego Fernandez de Huete, arpista della cattedrale di Toledo, viene presentato invece il suo Compendio Numeroso de Zifras Armonicas, dove, oltre alle popolari Marionas, Passacalles, Tarantelas e Ja’caras, familiari alla maggior parte dei compositori, scrive brani del tutto nuovi. Musica, trascrizioni e arrangiamenti originali: ecco il programma che Cordis Consort presenta nel tentativo di riprodurre l’incontro tra questi due compositori contemporanei, punti di riferimento imprescindibili nei loro strumenti.