Pietrelcina, attesa per l’arrivo del Papa. Il sindaco: Pellegrino tra i pellegrini

Migliaia di fedeli, approfittando anche della giornata di sole, hanno invaso Pietrelcina dove sabato prossimo giungerà Papa Francesco, il primo pontefice a far visita ai luoghi natali di San Pio. Il piccolo centro sannita, non nuovo a “invasioni” di pellegrini, è pronto ad accogliere i tanti fedeli “che – sottolinea il sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone – non vorranno mancare allo storico appuntamento con il Santo Padre che sabato sarà ‘pellegrino tra i pellegrini'”. “In paese, come nel resto in tutto il Sannio, – aggiunge Masone – c’è grande attesa per un evento destinato a segnare la storia di Pietrelcina dove da settimane si è al lavoro per accogliere Papa Francesco e le migliaia di fedeli”. “E anche in caso di maltempo – ricorda il sindaco – il Papa sarà ugualmente a Piana Romana per pregare nella chiesetta dove sorge l’Olmo, tanto caro a San Pio”. Oggi, intanto, a Pietrelcina massiccia è stata la presenza di telecamere e reporter accorsi per documentare il clima che si respira alla vigilia dell’arrivo del Santo Padre.