Pietrelcina, nel paese di padre Pio le telecamere di Canale 5: per tre domeniche messe in diretta tv

A Pietrelcina, paese natale di San Pio, si accendono i riflettori dei media nazionali: a partire da domenica prossima, e per le altre due consecutive (19 e 26 aprile), Canale 5 trasmetterà in diretta (a partire dalle 10) la Santa Messa dalla Chiesa Madre ‘Santa Maria degli Angeli’”. A renderlo noto è il sindaco Salvatore Mazzone soddisfatto della nuova iniziativa editoriale “perché testimonia che Pietrelcina continua a suscitare sempre più interesse, e non solo quello dei fedeli”. “Sono eventi – continua il primo cittadino – che aprono una ‘finestra’ importante su Pietrelcina proprio in questa stagione primaverile e che contribuirà alla crescita del turismo religioso delle aree interne della Campania, di cui il nostro comune è un simbolo”. “Dopo il ‘boom’ di presenze nelle festività di Pasqua – conclude – siamo pronti a ricevere i tanti fedeli nel ponte del 25 aprile ed in quello del 1° maggio”.