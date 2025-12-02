Pietro Beccari presidente e Ceo di un colosso mondiale del lusso

LVMH ufficializza la nomina di Pietro Beccari come nuovo chairman (presidente) e chief executive officer (Ceo) del suo Fashion Group, assumendo così la guida strategica del comparto moda del colosso del lusso. Beccari, già a capo di una delle maison più iconiche del gruppo, assume ora una posizione chiave nella governance complessiva del Fashion Group. La sua carriera nel lusso e nella moda — unita a una visione strategica di lungo termine — lo rende la scelta ideale per guidare LVMH in un contesto di forte competitività globale.