Pietro De Simone è stato nominato responsabile delle politiche giovanili in seno alla Segreteria Regionale del Psi Campania dal segretario regionale Michele Tarantino. La decisione vuole essere coerente ed in continuità con il contenuto della campagna elettorale per l’elezione del consiglio regionale, campagna elettorale portata avanti da due ragazzi poco più che ventenni, la quale ha avuto come proprio fulcro l’attenzione per i ragazzi e i giovani del Sannio.