Pietro Funaro nominato coordinatore del’Udc di Napoli

Il coordinatore regionale dell’Udc, Ciro Falanga, ha nominato il giornalista e libero docente universitario Pietro Funaro, dirigente Arpac, coordinatore del partito della città di Napoli. “Riorganizzare il partito in tutta la regione Campania è compito primario – ha affermato Falanga – anche nell’imminenza delle elezioni regionali che vedono l’Udc schierata nel centrodestra a sostegno del candidato presidente Stefano Caldoro”. “Napoli in questo quadro – ha aggiunto – gioca un ruolo fondamentale ed è per questo che abbiamo affidato all’amico Funaro, la cui storia di impegno politico è ben nota, il delicato compito di strutturare la nuova classe dirigente napoletana che dovrà affrontare gli appuntamenti elettorali di settembre e della prossima primavera”. “Ho più volte ribadito che il mio impegno politico nasce da democristiano, da tale ho vissuto e vivrò, legato a valori e principi tuttora attuali per la costruzione di una società più giusta ed a misura d’uomo. Ringrazio il sen. Falanga per l’arduo compito affidatomi per il quale spenderò ogni energia possibile”: ha sottolineato Funaro. “Le consultazioni elettorali di settembre e del prossimo anno ci vedranno impegnati in prima linea con coerenza e sono convinto che con Falanga e, tanti altri amici, riusciremo a ricostruire una presenza significativa e propositiva dell’Udc in Campania e nel suo capoluogo” ha concluso Funaro.