Pietro Labriola designato alla presidenza di Assotelecomunicazioni-Asstel

Il Consiglio generale di Assotelecomunicazioni-Asstel nella riunione di oggi ha designato il Pietro Labriola alla presidenza dell’Associazione per il biennio 2025-2027. Il Consiglio si riunirà nuovamente il prossimo 29 maggio per nominare la squadra. Il presidente designato e il suo team saranno sottoposti al voto dell’Assemblea dell’Associazione che sarà convocata per il 17 giugno 2025.

Laureato in Economia e commercio all’Università di Bari e con un Master in Gestione dell’Innovazione e delle Tecnologie presso Tecnopolis, Parco Scientifico Tecnologico di Bari, Labriola è amministratore delegato e direttore generale di Tim.

Confermato al vertice del Gruppo per il secondo mandato consecutivo, da aprile 2024 è anche componente del Comitato Sostenibilità. È membro del board di Gsma, l’associazione che riunisce gli operatori di rete mobile di tutto il mondo e del Consiglio Generale di Confindustria dove, da maggio 2024, ha la delega per la Transizione Digitale. È inoltre membro del Cda dell’Istituto europeo di Oncologia, vicepresidente di Asstel e rappresentante Tim nel Consiglio generale di Aspen Institute Italia.