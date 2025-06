Pietro Labriola nuovo presidente di Asstel

L’Assemblea di Asstel, Assotelecomunicazioni ha eletto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tima, come nuovo Presidente per il biennio 2025-2027. Subentra a Massimo Sarmi, cui “va il ringraziamento degli associati per il lavoro svolto e il contributo che continuerà a dare”.

Il programma di presidenza condiviso dall’Assemblea punta prima di tutto, si legge in una nota, “a rafforzare l’efficacia dell’azione associativa. Per questo viene introdotto un Gruppo di lavoro strategico operativo a supporto degli organi direttivi, pensato per garantire una rappresentanza ancora più coesa e orientata ai risultati di politica industriale della filiera delle telecomunicazioni”. “Asstel ha oggi l’opportunità e la responsabilità di rafforzare il ruolo del settore delle Telecomunicazioni come motore della trasformazione digitale del Paese – ha dichiarato Pietro Labriola -. Per farlo, serve una svolta netta: dobbiamo costruire insieme un sistema industriale coeso e attrattivo, promuovendo un quadro normativo stabile, superando asimmetrie competitive, rinnovando le politiche del lavoro e sostenendo gli investimenti. Solo così – ha concluso – restituiremo valore industriale al nostro settore e sosterremo la crescita dell’intero sistema economico”.

La carriera e i riconoscimenti

Labriola, nato ad Altamura (Bari) il primo ottobre 1967, è amministratore delegato e direttore generale di Tim, ruolo per cui è stato confermato per un secondo mandato consecutivo. Da aprile 2024 è anche componente del Comitato Sostenibilità del Gruppo. È membro del board di Gsma, associazione globale degli operatori mobili, fa parte del Consiglio Generale di Confindustria con delega alla Transizione Digitale da maggio 2024, è Vicepresidente di Asstel, rappresenta TIM nel Consiglio Generale di Aspen Institute Italia ed è membro del CdA dell’Istituto Europeo di Oncologia e dell’Alto Consiglio della SPES Academy.

Nel 2023 ha ricevuto l’onorificenza brasiliana Ordem do Rio Branco, conferita dal Ministero degli Esteri per il contributo di Tim al rafforzamento dei legami tra Italia e Brasile. Nello stesso anno e nel 2024 è stato premiato da Institutional Investor come best ceo – Small&Mid Cap, mentre a dicembre 2023 ha ricevuto il Rio Leaders Award, il principale riconoscimento dell’associazione brasiliana Lide.

In Tim dal 2001, Labriola ha ricoperto incarichi nel marketing e nella trasformazione del business. In Brasile ha guidato Tim dal 2015 come Chief Operating Officer e dal 2019 come Ad, contribuendo allo sviluppo digitale del Paese, con l’acquisizione di Oi e delle licenze 5G. In precedenza, è stato a di Matrix (2006) e responsabile della funzione Business Transformation (2013). Prima di entrare in Tim, ha lavorato in Infostrada dal 1996 come direttore business development e poi marketing, e ha maturato esperienze anche in Boston Consulting Group, Cable&Wireless e France Telecom. Laureato in Economia e commercio presso l’Università di Bari, ha conseguito un Master in Gestione dell’Innovazione.