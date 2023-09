Pietro Paolo Origgi a capo delle Risorse Umane di Danone

Danone affida il ruolo di direttore delle Risorse Umane in Italia e in Grecia a Pietro Paolo Origgi. Attivista sui temi dell’inclusione, lavora in azienda dal 2014 e ha avuto un ruolo cruciale nella realizzazione della strategia HR che ha visto risultati eccellenti di ingaggio e di trasformazione culturale. Origgi assume il ruolo finora ricoperto da Sonia Malaspina, che a sua volta diventa direttrice Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità per Danone Italia e Grecia. Laureato in Lettere Moderne all’Università Cattolica di Milano, Origgi ricopre presto ruoli nell’ambito delle Risorse Umane in aziende di primo piano, tra cui Novartis Company.