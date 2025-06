Pignalosa, a Salerno la pizza diventa palcoscenico per le produzioni locali

di Emilia Filocamo

La pizza non è soltanto quello che si dice, si sa, si ama e si racconta. La pizza non è soltanto colore, morso, desiderio che diventa gola e acquolina, la pizza è una preghiera laica, un rituale, un padrenostro in cui le mani non si sollevano ma restano ancorate all’ostia della pasta, è un disegnare la terra a cui apparteniamo con una gestualità ancestrale e tramandata, intessuta nel nostro DNA da tempo immemore, corrisposta come un bacio, un testimone, un’eredità, un corredo. Poi, dopo ciò, si possono ammettere tutte le altre cose e per altre cose intendiamo origine, prima pizza della storia, la migliore pizza, pizza gourmet, pizza insolita.

Il 3 giugno, alle ore 20.00, presso la Parulè di Marina d’Arechi a Salerno, tutto ciò acquisterà concretezza e veridicità grazie al talento e alla passione del noto pizzaiolo Giuseppe Pignalosa che, mai pago, mai domo quando si tratta di intuizioni gastronomiche, darà vita ad un evento che si preannuncia unico.

L’appuntamento, destinato a stampa, blogger, influencer, professionisti dei media ed esperti del settore, vedrà la partecipazione di una vera e propria rete di piccoli produttori o di contadini degli orti condivisi del Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano ma anche di quelli vesuviani così da creare una preziosa cerniera sul territorio campano grazie a passione, fatica, terra, sostenibilità, tradizione. La Parulè diventa dunque punto di incontro, di scambio tra sapienze e territori, tra dosi e tecniche, tra campagna e città, giardino ed asfalto, destinato proprio a chi, non avvezzo ad un rapporto costante con la terra e con i suoi frutti, vuole andare all’origine dell’autenticità, scavare fino alle viscere una locuzione troppo spesso abusata “ a chilometro zero”, comprendere cosa si intenda davvero per sostenibile, genuino e privare questi termini di ogni forzatura, finzione, abbellimento fine a se stesso. A collaborare, oltre ai produttori e ai contadini, un territorio, quello campano, generoso per definizione e per geografia. Nel suo alternarsi tra colline e fondale, tra montagne e mare, nel suo unire pianura e tornanti, roccia e sabbia, si offre come ispirazione ed ingrediente al tempo stesso, solletica l’estro, spolvera i ricordi e li rinnova, diventa amo per intuizioni che si rivelano vincenti.

Domani alle ore 20.00 a Le Parulè presso il Porto di Marina d’Arechi a Salerno, la pizza si conferma vessillo e bandiera non di una provincia, non di un luogo specifico, non di un campanile ma di un territorio intero e della fatica con cui i figli di quel territorio raccontano i propri prodotti, le difficoltà e le gioie di un raccolto. La pizza a Le Parulè è un inno che accomuna, che ci riconosce fratelli, un inno in cui le strofe sono rosse, verdi e bianche, così come il tricolore, come il basilico delle piane, i pomodori dell’agro, il bianco abbagliante frutto della migliore cagliata. E su tutto, ogni cuore di contadino, ogni mano che ha vangato, zappato, colto, annaffiato, coccolato, sperato nella pioggia con il palmo spalancato o lottato, richiudendolo in attesa di fioriture. Ma non è forse questo il segreto della tradizione? Non è forse questa la nostra storia? Scritta da tutti, scritta per tutti e letta con curiosità ed ammirazione da chi questa storia la osserva a distanza, magari da oltreoceano, spiegandosi così la straordinarietà di un sapore, e di un intero Paese.

Una filosofia speciale

– Giuseppe raccontaci questo progetto: cosa ti aspetti e cosa ti sta più a cuore?