Pignatelli in Jazz 2026, edizione tutta al femminile: quattro domeniche di musica alla Riviera di Chiaia

Emilia Zamuner

Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale partenopeo: Pignatelli in Jazz, rassegna promossa dalla Fondazione F. M. Napolitano, presieduta da Sergio Sciarelli.

La manifestazione, giunta all’ottava edizione e guidata dalla storica direzione artistica di Emilia Zamuner, trasformerà le domeniche di marzo in un viaggio tra le sonorità del grande jazz. L’edizione 2026 presenta un’impronta precisa: un cartellone interamente al femminile, scelto per celebrare il talento delle donne nel jazz.

Il festival prenderà il via domenica 8 marzo, data simbolica, e proseguirà il 15, 22 e 29 marzo, con una programmazione che riunisce alcune delle voci e delle strumentiste più interessanti della scena nazionale e internazionale.

Tutti i concerti si terranno alle ore 11.30 a Villa Pignatelli, sulla Riviera di Chiaia a Napoli.

Il programma dei concerti

Ad aprire la rassegna, domenica 8 marzo, sarà Emilia Zamuner Quartet con lo spettacolo “Omaggio a Lucio Dalla”. La cantante sarà alla guida di un quartetto composto da Enrico Valanzuolo alla tromba, Andre Ferreira al contrabbasso e Massimo Del Pezzo alla batteria, per un tributo intimo e vibrante alla genialità del cantautore bolognese.

Il 15 marzo sarà la volta della cantante statunitense Lauren Henderson, protagonista insieme all’Elio Coppola Trio. La sua voce scura e avvolgente, capace di fondere radici latine e jazz classico, si unirà al ritmo del trio guidato dal batterista napoletano.

Il 22 marzo salirà sul palco il gruppo vocale Faraualla, che porterà a Villa Pignatelli un’esperienza polifonica originale. Il quartetto è noto per il suo mix di vocalità ancestrale, ricerca antropologica e jazz, in un viaggio sonoro che attraversa le tradizioni musicali del Mediterraneo.

Gran finale domenica 29 marzo con il duo formato da Daniela Spalletta e Stefania Tallini. L’agilità vocale della cantante siciliana incontrerà il pianismo raffinato e compositivo della musicista romana, chiudendo la rassegna con un dialogo musicale tra due protagoniste del jazz italiano.

Spazio ai giovani e alla cultura

Come da tradizione, ogni concerto sarà preceduto dalle esibizioni di giovani talenti, studenti ed ex allievi del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.

Al termine degli appuntamenti musicali è previsto anche un breve momento dedicato ai consigli di lettura, curato dalla Polidoro Editore, in una sinergia culturale che unisce musica e editoria e che valorizza diverse eccellenze artistiche campane.

La scelta di un cartellone al femminile

“Quest’anno ho voluto che Pignatelli in Jazz fosse un palcoscenico interamente dedicato alle donne – spiega la direttrice artistica Emilia Zamuner – e iniziare l’8 marzo con un programma di sole soliste è un modo per sottolineare la forza, la sensibilità e l’immensa professionalità che le musiciste portano nel mondo del jazz. Sarà un mese di grande musica in una cornice, quella del Museo Pignatelli, che non smette mai di incantare”.

