Pil ancora su, i consumatori: Meglio delle attese. Scannapieco: Merito degli investimenti, spingere sul Pnrr

Secondo l’Istat, nel terzo trimestre del 2022 il prodotto interno lordo (Pil) e’ aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% in termini tendenziali. “Bene, un dato superiore alle attese, considerato che alcuni analisti si aspettavano addirittura un calo del Pil rispetto al trimestre precedente”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Insomma, Draghi lascia maggiori margini di manovra al Governo Meloni che si spera oggi intervenga con misure forti per contrastare le bollette astronomiche che gli italiani stanno pagando”, conclude Dona.

“È un’economia spinta dagli investimenti e proprio per rafforzare questa crescita diventa fondamentale continuare a spingere sull’esecuzione del Pnrr che è un programma che non ha pari nella storia dell’Italia e quindi darà un contributo molto importante”, dice invece Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, commentando i dati Istat sull’economia italiana nel terzo trimestre. “Il Pnrr non è un fenomeno finanziario ma è un programma di riforme e tra le varie riforme ce ne sono anche che servono ad accelerare la spesa” ha aggiunto rispondendo a chi chiedeva se esiste un problema di capacità di spesa dei fondi.