Milano, 10 giu (Adnkronos) – “L’economia è in ripresa, ci sono dei segnali come l’indice di produzione industriale che è tornato a livelli pre febbraio 2020. C’è qualche segnale concreto nell’attività manifatturiera”. Lo sottolinea l’ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, spiegando però che, diversamente, “non vediamo una ripresa di investimenti massiccia. Ci vorrà la possibilità di capire come utilizzare i nuovi fondi”.