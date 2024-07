Pil, Confindustria: la crescita è lenta, le attese sono fiacche

Roma, 12 lug. (askanews) – Il Pil italiano cresce, ma poco; l’industria è ancora debole e le attese sono fiacche; rallentano i servizi che rimangono in crescita; per i consumi lo scenario è favorevole, mentre non sono buone le prospettive dell’export di beni. E’ il quadro delineato dal centro studi di Confindustria (Csc) nella congiuntura flash di luglio.

In prospettiva, dice il Csc, i macchinari e i fabbricati non residenziali sosterranno gli investimenti. Continuano a crescere quelli in R&S, ma non come in Francia.

