Pil: in crescita nel 2021, nel 2022 si prevede ulteriore rimbalzo

Pil in crescita oltre il 6% nel 2021 e oltre il 4% nel 2022. Dall’Istat all’Ocse, dalla Nadef del Mef alle previsioni d’inverno dell’Ue, i principali organi di valutazione nazionali e mondiali, sono concordi sul boom dell’economia italiana, con differenze di pochi decimali di punto. Dopo la caduta arriva sempre il momento del rimbalzo e tanto più brutta è stata la prima, tanto più forte dovrebbe essere il secondo. La crisi economica provocata dal coronavirus ha avuto effetti devastanti ma la ripresa fa sperare in una nuova fase di crescita, ben diversa da quella degli ultimi anni. L’ultimo dato pre covid del prodotto interno lordo mostra il problema strutturale del paese (nel 2019 si è registrato un incremento dello 0,4%); una situazione aggravata a causa della pandemia, che ha fatto registrare un -8,9% nel corso dello scorso anno. Dopo l’Annus horribilis l’Italia registra un cambio di passo e, nel corso del 2021, le stime di crescita sono state riviste diverse volte, sempre al rialzo, arrivando al +6,3%, contenuto nelle ‘Prospettive per l’economia italiana nel 2021-2022’ dell’Istat. Lo sprint dovrebbe proseguire anche il prossimo anno, con una crescita del 4,7%, consentendo di tornare ai livelli pre crisi nel primo trimestre. Le imponenti misure di sostegno all’economia, messe in campo dal governo per fronteggiare la crisi scatenata dal covid, hanno sostenuto imprese, lavoratori e famiglie.