Pil, Istat: nel 2025 crescita a +0,7%, nel IV trimestre +0,3%

Roma, 30 gen. (askanews) – Nel 2025 il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2024. Nel 2025 vi sono state tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024. E’ la stima preliminare dell’Istat.

Nel quarto trimestre del 2025, il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali.

La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,3%.