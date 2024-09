Pil, l’Ocse alza le stime di crescita Italia a +0,8% nel 2024 e a +1,1% nel 2025

In Italia la crescita del Pil è attesa allo 0,8% nel 2024 e all’1,1% nel 2025. Lo si legge nell’Interim Economic Outlook dell’Ocse, che aggiorna i dati pubblicati a maggio. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha quindi rivisto al rialzo le proprie stime di crescita per quest’anno rispetto al report di maggio (+0,7%) mentre ha tagliato al ribasso quelle per il 2025 (+1,2%). Dal punto di vista della crescita dunque, afferma il capoeconomista dell’Ocse Alvaro Santos Pereira, rispondendo a una domanda dell’Ansa. “l’Italia sta facendo piuttosto bene ma Roma deve continuare ad essere prudente in materia di bilancio e conti pubblici”.

Per quanto riguarda il Pil mondiale l’Ocse ha leggermente rialzato le sue previsioni per la crescita globale nel 2024, poiché l’inflazione si attenua e le banche centrali abbassano i tassi di interesse. L’istituto con sede a Parigi prevede una crescita globale del 3,2%, in aumento di 0,1 punti rispetto all’ultima previsione di maggio. È ottimista soprattutto per la Spagna (+2,8%, in aumento di un punto), il Regno Unito (+1,1%, in aumento di 0,7 punti) e la Russia (+3,7%, in aumento di 1,1 punti).