Pil, Meloni: non più fanalino coda, Italia risale le classifiche

Potenza, 25 mar. (askanews) – “Leggevo l’altro giorno su un giornale, quindi non è un dato che non ha tirato fuori il governo, che l’Italia è oggi tra le nazioni del G7 quella che ha il tasso di inflazione più basso. Noi dobbiamo continuare a correre e a lavorare bene, dobbiamo continuare a farlo tutti insieme. Questa nazione deve avere la forza e la capacità di marciare tutta nella stessa direzione perché davvero possiamo costruire qualcosa di molto diverso da quello a cui pensiamo di essere abituati: un’Italia sempre fanalino di coda, un’Italia che in tutte le classifiche internazionali sta sempre agli ultimi posti. Non è così. Noi adesso nelle classifiche internazionali scaliamo, scaliamo, stiamo risalendo e lo stiamo facendo tutti insieme”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Università della Basilicata a Potenza per la cerimonia della firma del patto di coesione e sviluppo tra regione e governo insieme al governatore della regione, Vito Bardi.