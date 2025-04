Pil, sviluppo mondiale entro il 2029 nelle mani del Global South

Le nazioni del Sud globale si candidano a guidare la prossima fase di espansione economica mondiale, con una crescita media del Pil del 4,2 per cento annuo fino al 2029, a fronte dell’1,9 per cento previsto per le economie avanzate. È quanto emerge dal report “In a Multipolar World, the Global South Finds Its Moment”, realizzato da Boston Consulting Group (Bcg).

Con l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, aumenterà il peso di 133 Paesi al di fuori delle orbite occidentali e cinesi — il cosiddetto “Global South” — che oggi rappresentano il 62 per cento della popolazione mondiale e circa il 18 per cento del Pil globale. Secondo gli esperti, il mondo dovrà così ridefinire “le proprie traiettorie economiche in un contesto sempre più multipolare”.

Tra i protagonisti dell’espansione spicca l’India, che già oggi, grazie a un ecosistema digitale avanzato (pari all’11 per cento del Pil), a un numero crescente di startup (117 unicorni previsti entro il 2025) e a forti investimenti infrastrutturali, si propone come valida alternativa strategica alla Cina nel manifatturiero globale. Entro il 2029, con un Pil atteso a 6.300 miliardi di dollari, l’India è destinata a diventare la terza economia mondiale.

Accanto a lei, anche Brasile e Indonesia si fanno strada. Secondo Bcg, questi Paesi stanno cambiando pelle: da semplici fornitori di materie prime a veri e propri poli industriali, digitali e tecnologici. Infine, Vietnam, Messico e Thailandia si confermano economie ponte tra Cina e Occidente.