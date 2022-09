Pilota minaccia di schiantarsi contro un negozio con l’aereo, fatto atterrare ed arrestato

L’aereo che da questa mattina sorvolava il Mississippi settentrionale è atterrato in sicurezza e il pilota, che aveva minacciato di schiantarsi con il velivolo contro un negozio della catena Walmart è stato preso in custodia dalla polizia. Il governatore dello Stato Tate Reeves ha scritto su Twitter che la “situazione è stata risolta e che nessuno è rimasto ferito”, e ha ringraziato le forze dell’ordine. L’aereo ha iniziato a volare sopra Tupelo, nel Mississippi, verso le 5 del mattino (ora locale) ed è rimasto in volo per oltre quattro ore.