Piloti di droni, la Campania accelera: Dac e Rina aprono a Città della Scienza il nuovo polo di formazione

Il Distretto aerospaziale della Campania (Dac) e Rina, gruppo multinazionale attivo in oltre settanta paesi, hanno siglato un accordo per dare vita a un centro di eccellenza per la formazione dei piloti di droni, che sarà ospitato a Città della Scienza, nel cuore di Bagnoli.

Un progetto unico nel panorama nazionale, frutto della sinergia tra un distretto aerospaziale e un organismo di certificazione.

Formazione avanzata Indoor e Outdoor

Il centro offrirà corsi certificati per operazioni indoor, dedicate all’uso dei droni in spazi confinati, e outdoor, pensate per contesti urbani, rurali o naturali.

«Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento delle competenze nel settore dei droni – afferma Luigi Carrino, presidente del Dac –. Con il supporto di Rina possiamo garantire una formazione all’avanguardia, rispondendo a un mercato in evoluzione e generando nuove opportunità economiche e tecnologiche».

Carrino sottolinea anche il valore sociale del progetto: le attività formative utilizzeranno un bene confiscato alla camorra, messo a disposizione tramite la convenzione con AgrorinascE, trasformandolo in un luogo di innovazione e legalità.

«La nostra missione è promuovere l’innovazione e definire standard globali – aggiunge Antonio De Lorenzo, drone inspections product manager Rina –. Questo centro eleva la qualità della formazione e contribuisce a creare un ecosistema più sicuro e interconnesso».

Mobilità aerea avanzata e nuove infrastrutture

L’accordo prevede lo sviluppo congiunto di attività per la mobilità aerea avanzata (Aam): dalla progettazione dei corridoi aerei per i droni-taxi alla certificazione di infrastrutture come i vertiporti.

Programmi e certificazioni

Tra i percorsi offerti:

Open A1-A3 : operazioni di base per Uas

Open A2 : operazioni complesse in ambienti regolamentati

Sts europeo : scenari predefiniti secondo normativa Ue

Introduzione al Sora : analisi del rischio per operazioni specifiche

Crm avanzato : gestione delle risorse dell’equipaggio

Comunicazione aeronautica: procedure e interfacce operative

Gli istruttori, qualificati secondo i requisiti Rina, condurranno lezioni teoriche e pratiche, incluse attività per la formazione di nuovi istruttori. Le prove di volo si svolgeranno in un campo abilitato, in condizioni operative reali.

Applicazioni tecnologiche

La formazione prepara operatori e tecnici per settori strategici:

ispezioni energetiche

monitoraggio infrastrutturale

agricoltura di precisione

monitoraggio ambientale avanzato

rilievi Gis e analisi del dissesto idrogeologico

ricerca e soccorso

digitalizzazione del patrimonio culturale (digital twin, Bim)

sorveglianza e sicurezza urbana

applicazioni marittime e costiere

Mercati in crescita, nuove competenze richieste

Il mercato italiano dei droni ha registrato nel 2023 una crescita del 23%, arrivando a 145 milioni di euro. Francia e Germania superano i 200 milioni, mentre a livello globale sono state mappate oltre 1.400 applicazioni innovative tra il 2019 e il 2023.

Le previsioni parlano chiaro: il valore dei droni commerciali potrebbe salire da 631 milioni di dollari del 2023 a oltre 1,29 miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita annuale dell’11%. Il mercato complessivo, entro il 2033, potrebbe toccare 1,74 miliardi di dollari. In Europa e nel mondo, i servizi droni e analytics mostrano punte di crescita annue fino al 28%.

Un ecosistema che punta sulle competenze

Questa espansione richiede nuove figure professionali specializzate: piloti certificati, istruttori, tecnici di manutenzione predittiva, data analyst, esperti Aam per la progettazione di corridoi aerei e vertiporti, operatori di digital twin e Gis. Il centro Dac–Rina vuole diventare il fulcro di questa filiera, formando competenze richieste da un’industria in pieno sviluppo.

Con questo polo formativo, la Campania consolida la sua posizione di hub tecnologico internazionale, aprendo nuove prospettive di lavoro per piloti e tecnici altamente qualificati.