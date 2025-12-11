Pineta Grande-Questura, intesa a Caserta contro la violenza di genere e per il sostegno alle vittime

Domani, venerdì 12 dicembre alle 10,30, nell’auditorium del Pineta Grande Hospital, sarà firmato il protocollo d’intesa tra la Questura di Caserta e il Pineta Grande Hospital, con l’obiettivo di sviluppare iniziative congiunte per il contrasto alla violenza di genere e il sostegno alle vittime.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Beniamino Schiavone, vicepresidente de La Nuova Domiziana.

A seguire interverranno Adriana Conte, responsabile del pronto soccorso, e Filomena Cesaro, responsabile del servizio di psicologia: presenteranno alcuni casi affrontati dallo Sportello Rosa dell’ospedale, diventato nel tempo un punto di riferimento per le donne che chiedono aiuto.

La rete dei servizi e il ruolo delle associazioni

All’evento parteciperanno anche Martina Piscitelli, avvocata dell’associazione Spazio Donna, che offre assistenza legale gratuita in sede alle donne vittime di violenza, e Libera Cesino, avvocata, presidente dell’associazione Libera dalla Violenza ed esperta della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, che garantisce supporto legale online alle utenti dello Sportello Rosa.

Il protocollo sarà sottoscritto dal questore di Caserta Andrea Grassi e dal presidente del Pineta Grande Hospital Vincenzo Schiavone.

Alla giornata prenderà parte anche l’associazione Ali della Mente, attiva da anni nella promozione di iniziative culturali e sociali a sostegno delle vittime di violenza.