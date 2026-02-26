Pineta Grande tra i migliori ospedali al mondo secondo Newsweek: premiate qualità e cura della persona

Anche per il 2026 il Pineta Grande Hospital è tra i “World’s Best Hospitals”, la prestigiosa classifica dei migliori ospedali al mondo stilata da Newsweek in collaborazione con Statista.

La classifica “World’s Best Hospitals 2026” valorizza le strutture ospedaliere di eccellenza in 32 Paesi, selezionando quelle che si distinguono per qualità clinica, innovazione e centralità del paziente. Un riconoscimento che nasce da un’analisi rigorosa e articolata, basata su quattro pilastri fondamentali: le raccomandazioni di esperti medici, i risultati dei sondaggi sui pazienti, gli indicatori oggettivi di qualità ospedaliera e il sondaggio Statista sull’implementazione delle PROMs (Patient-Reported Outcome Measures), che misurano gli esiti riportati direttamente dai pazienti.

Far parte, ancora una volta, di questa classifica significa vedere riconosciuto a livello internazionale un modello di sanità che mette al centro la persona, la sicurezza delle cure e l’innovazione tecnologica, senza mai perdere di vista il valore umano della relazione medico-paziente.

Questo risultato è il riflesso di un lavoro di squadra straordinario di medici, infermieri, professionisti sanitari e personale amministrativo che ogni giorno opera con competenza, passione e senso di responsabilità. È il riconoscimento di una visione che punta al miglioramento continuo, alla ricerca dell’eccellenza nelle cure e alla costruzione di un ambiente accogliente e all’avanguardia.