Pinguini: “Chiuso definitivamente nostro gruppo Fb, pronta diffida”

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Il è stato chiuso definitivamente per motivi ancora non noti. Il fondatore sta provvedendo a fare una diffida a Facebook per l’accaduto. Non ci fermeremo. Ringraziamo il professor Vittorio Sgarbi per il sostegno che ci sta dimostrando. Ci appelliamo alla coscienza democratica degli organi di comunicazione a che diffondano al più presto quello che sta accadendo cioè una vera e propria censura alla libertà di pensiero ed espressione. Questa è una profonda forma di odio”. Lo annuncia Potito Perruggini, portavoce de “I Pinguini”.