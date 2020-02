Pininfarina festeggia 90 anni d’eccellenza e innovazione

MILANO (ITALPRESS) – Compie 90 anni Pininfarina, uno dei brand sinonimo di design, eleganza e bellezza piu’ apprezzati al mondo, un’azienda nata come carrozzeria artigiana e trasformatasi in uno dei migliori emblemi del Made in Italy. L’azienda, nel frattempo entrata nell’universo dell’indiana Mahindra, ha ufficialmente dato il via alle celebrazioni per il suo importante anniversario, con un evento organizzato nel tempio del design italiano: la Triennale di Milano. Dopo un secolo di successi tra automobili, oggetti, eventi e personaggi legati a questo marchio, oggi Pininfarina e’ diventato massima espressione dello stile e dell’ingegneria anche in altri settori come il design industriale e l’architettura. Oggi il gruppo puo’ contare su 700 dipendenti e sedi in Germania, Cina e negli Stati Uniti, oltre che nella natia Torino.

“Nella sua identita’ Pininfarina nel 2020 e’ la stessa degli anni Trenta – ha spiegato Paolo Pininfarina, presidente del gruppo -.

La centralita’ del design, il senso estetico in grado di creare bellezze senza tempo, l’ossessione per la qualita’, la forza della tradizione che sposa industria, tecnologia e ricerca stilistica.

Coerente con questi valori, Pininfarina ha costruito 90 anni di innovazione”. “La nostra unicita’ come fornitori globali di servizi e’ la capacita’ di creare valore per le aziende – ha aggiunto l’ad del gruppo Pietro Angori -. A garantire coerenza tra le varie fasi dell’esperienza di un cliente e’ il design Pininfarina, riconosciuto nel mondo per il connubio tra bellezza e innovazione. Forti di questa nostra peculiarita’, possiamo con orgoglio affermare che da 90 anni disegniamo il futuro e aiutiamo i clienti a trasformare i sogni in realta’”. Oggi, Pininfarina sta lavorando a progetti rivoluzionari in tutti i settori, dall’auto elettrica ai treni, dagli yacht all’architettura, con progetti come la torre di controllo del nuovo aeroporto di Istanbul e la torre Cyrela di recente inaugurata a San Paolo del Brasile.

In occasione del suo novantesimo anniversario, Pininfarina ha annunciato il progetto architettonico per un nuovo complesso residenziale nella Costa del Sol in Spagna. “Oggi e’ un giorno bellissimo, un grande compleanno di un’azienda che ha rappresentato e rappresenta quello che e’ l’Italia – ha spiegato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia -. Quando entra in gioco il design, l’equilibrio, la tecnologia entra in giovo l’Italia. Questa impresa rappresenta un pezzo di storia del Paese sia come famiglia che come impresa. Un bellissimo orgoglio per tutti noi”. In occasione dell’evento, il Salone d’Onore della Triennale ha ospitato un’esposizione curata dall’azienda, con modellini in scala di una serie di capolavori automobilistici come la Ferrari 250 Le Mans, delle piu’ recenti realizzazioni architettoniche, nautiche e dell’arredo, oltre alla torcia olimpica di Torino 2006. Gli eventi legati ai 90 anni di Pininfarina proseguiranno per tutto il 2020, toccando il Salone dell’Automobile di Ginevra, Torino, la Cina e gli Usa.

18-Feb-20 13:56