Pink City, a Capri la prima uscita internazionale

di Marco Milano

L’isola azzurra…diventa rosa per Natale. Arriva, infatti, uno degli eventi più attesi di “Capri Wave – Winter Arts Festival”, ovvero la prima internazionale di “Pink City” con l’installazione digitale di Franz Cerami proiettata sulle facciate degli edifici del borgo marinaro isolano a Marina Grande. “Pink City è una poesia visiva: linee, paesaggi, città, isole fluttuanti che creano uno spazio aperto e immersivo – spiegano dall’associazione Gulliver organizzatrice dell’evento insieme al comune di Capri – un sogno rosa fatto di luoghi attraversati, immaginati, dipinti. L’installazione, prodotta tra Capri, Napoli, Roma, Parigi, Marrakech e Rio de Janeiro, ci introduce in una dimensione sospesa della realtà dove colori, suoni, movimenti danno vita ad un viaggio onirico e sorprendente.

Sulla superficie fluttuante della Pink City di Cerami, il rapporto tra architettura, mente e spazio apre al fruitore l’opportunità di districarsi da situazioni pericolose, dalle verità sgradite delle metropoli reali che, attraverso il filtro della rielaborazione digitale, diventano leggere, sospese, intime. La traccia musicale che accompagna la visione della città, a cura del gruppo Youarehere, è incalzante, ipnotica e allo stesso tempo morbida e piacevole”. Capri, dunque l’isola del mito è la località scelta per rappresentare nel migliore dei modi “un pezzo importante di Pink City, un’installazione che si appropria del territorio e delle sue architetture – continua la spiegazione – trasformandone gli elementi per ricombinarli in un viaggio fatto di smarrimenti, sospensioni, meraviglie, nuovi orizzonti. La scelta di collocare l’installazione proprio nel borgo di Marina Grande, il primo approdo sull’isola, si cala perfettamente nella finalità artistica di Cerami, che ci offre lo sguardo di un fleneur appena giunto sull’isola”.