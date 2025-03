Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII: il leggendario concerto torna al cinema e in vinile

Nel 1971, i Pink Floyd fecero la storia esibendosi tra le antiche rovine di Pompei, dando vita a un concerto senza pubblico che divenne un film culto e un’esperienza audiovisiva rivoluzionaria. Oggi, quel momento epocale rivive con Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII, in uscita nei cinema dal 24 al 30 aprile, e con una nuova edizione in vinile, CD e Dolby Atmos disponibile dal 2 maggio.

Dal 24 al 30 aprile, l’iconico film concerto del 1972, diretto da Adrian Maben, tornerà sul grande schermo in una versione restaurata in 4K con audio rimasterizzato da Steven Wilson. In Italia, la distribuzione nelle sale è un’esclusiva Nexo Studios, mentre a livello internazionale sarà curata da Trafalgar Releasing e Sony Music Vision.

Le prevendite sono già aperte su www.pinkfloyd.film, dove è possibile trovare anche il trailer ufficiale dell’evento.

Il 2 maggio, per la prima volta, verrà pubblicata la versione completa ufficiale del live Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII su CD, vinile, Dolby Atmos e Audio Digitale. Fino ad oggi, sono uscite solo versioni parziali di questo storico concerto, ma mai una versione integrale e ufficialmente rimasterizzata. Il pre-order è già attivo su https://pinkfloyd.lnk.to/Live_AtPompeii.

Il film è stato meticolosamente restaurato partendo dal negativo originale in 35 mm, ritrovato dopo decenni negli archivi dei Pink Floyd. Ogni fotogramma è stato scansionato e ripulito per garantire un’immagine nitida e dettagliata, preservando al massimo l’atmosfera originale.

L’operazione di restauro è stata guidata da Lana Topham, direttore del restauro dei Pink Floyd, che ha dichiarato: «Dal 1994 ho cercato le sfuggenti riprese originali di Pink Floyd at Pompeii. Il ritrovamento del negativo originale da 35 mm del 1972 è stato un momento molto speciale».

L’audio è stato restaurato e remixato in 5.1 e Dolby Atmos da Steven Wilson, che ha lavorato per mantenere l’autenticità e la potenza della performance originale. Wilson ha dichiarato: «I Pink Floyd sono stati la mia band preferita fin dall’infanzia. È stato un onore remixare la colonna sonora per accompagnare questo incredibile restauro».

Girato nell’ottobre del 1971, Pink Floyd at Pompeii è un documento unico che mostra la band in un’epoca cruciale, poco prima del successo mondiale con The Dark Side of the Moon. Nel film, i Pink Floyd eseguono brani fondamentali del loro repertorio, come “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days”, in un’atmosfera surreale e immersiva tra le antiche rovine dell’anfiteatro romano di Pompei.

Il film include anche rari filmati dietro le quinte degli Abbey Road Studios, durante le prime sessioni di registrazione del capolavoro The Dark Side of the Moon.

I biglietti per l’evento cinematografico sono già disponibili su www.pinkfloyd.film.

In Italia, il film è distribuito in esclusiva da Nexo Studios, con la collaborazione di Radio Deejay, Radio Capital, MYmovies, D’Alessandro e Galli.