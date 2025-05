“Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”: il mito rinasce tra vinile, Dolby Atmos e un grande ritorno al cinema

di Alessandra Del Prete

Da oggi, i fan dei Pink Floyd possono finalmente mettere le mani su “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, la nuova edizione dell’iconico live registrato nel 1971 tra le rovine dell’anfiteatro romano di Pompei. Il progetto esce in CD, in digitale, per la prima volta in vinile e in formato Dolby Atmos, accompagnato da un evento speciale che coinvolge oltre 70 negozi di dischi in tutta Italia.

Le celebrazioni si sono aperte con le Opening Night del 1° maggio, con aperture straordinarie in notturna e vetrine allestite ad hoc, seguite dal Pink Floyd Day di oggi, con un’ondata di entusiasmo che ha travolto i punti vendita indipendenti da Nord a Sud. In palio anche una t-shirt celebrativa per le vetrine più creative, mentre chi acquisterà l’album nei negozi aderenti riceverà merchandise esclusivo fino a esaurimento scorte.

Ma non è tutto: il rilancio del live accompagna la riedizione cinematografica del celebre film-concerto del 1972 diretto da Adrian Maben, restaurato in 4K dal girato originale in 35mm e remixato in Dolby Atmos da Steven Wilson, figura di culto del progressive moderno. Il film è in programmazione fino al 7 maggio nelle sale italiane grazie a Nexo Studios, mentre a livello internazionale viene distribuito da Trafalgar Releasing e Sony Music Vision, anche in selezionate sale IMAX.

La nuova versione del film dura 90 minuti e fonde le performance a Pompei con rari materiali documentaristici girati agli Abbey Road Studios, mostrando i Pink Floyd al lavoro su quello che sarebbe diventato “The Dark Side of the Moon”. Un documento sonoro e visivo di inestimabile valore, che racconta la band prima del successo planetario, quando la loro musica era pura esplorazione.

Steven Wilson commenta:

«Rimasi folgorato da ‘Pompeii’ la prima volta che lo vidi, in una copia sgranata in un cinema locale. Rimixare la colonna sonora per il restauro è stato come toccare un pezzo di storia. È il film che ha catturato l’essenza intellettuale e psichedelica dei Pink Floyd».

Tra i brani in scaletta, le immancabili “Echoes” (divisa in due parti), “A Saucerful of Secrets”, “Set the Controls for the Heart of the Sun”, e la sulfurea “Careful With That Axe, Eugene”, proposta anche in una versione alternativa inedita. La tracklist in vinile è distribuita su quattro lati e promette un’esperienza d’ascolto immersiva, in perfetto equilibrio tra arte visiva e paesaggio sonoro.

“Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” è anche il primo grande progetto targato Sony Music Vision sul catalogo Pink Floyd, da quando l’etichetta ha acquisito i diritti sul repertorio della band. Un’operazione imponente che ha l’ambizione di restituire al pubblico la profondità e l’impatto di uno dei momenti più iconici della storia del rock psichedelico.

Con la loro musica, i Pink Floyd sono riusciti a trasformare un anfiteatro vuoto di Pompei in un tempio del suono. Oggi, oltre cinquant’anni dopo, quelle note tornano a vibrare con una nuova intensità, tra pellicola restaurata, tecnologia sonora avanzata e un amore che, evidentemente, non è mai finito.